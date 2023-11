FC Barcelone : le Barça victime d'un complot à cause de l’affaire Negreira ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Alors que Xavi a dégoupillé sur l’arbitrage samedi à l’issue de Rayo Vallecano – FC Barcelone (1-1), estimant avoir été « volé » par l’arbitre pour la troisième fois de la saison en Liga, la théorie du complot fait son chemin en interne chez les Catalans.

Le Barça persuadé que l’arbitrage le prive de la première place

Journaliste suiveur du Barça pour l’émission El Chiringuito, José Alvarez y est allé de ses informations sur le dossier. Selon lui, la direction des Blaugranas croit dur comme fer au fait que tout est lié au « cas Negreira » qui a jeté l’opprobre sur la probité du club et poussé les arbitres à agir de la sorte pour éviter de faire l’objet d’une suspicion.

En interne, on va même beaucoup plus loin : « Au Barça, ils croient que sans les erreurs des arbitres, ils seraient leaders de Liga ». Xavi a encore un peu de temps devant lui (et les arbitres pour le couvrir !) …

💣 "La DIRECTIVA del BARÇA cree que el 'CASO NEGREIRA' está afectando en su contra".



Información de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/sVyXavLC35 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 27, 2023

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life