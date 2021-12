FC Barcelone : le bon, la brute et le truand des Blaugranas

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le bilan général :

7e de Liga (28 pts)

Qualifié pour les barrages de Ligue Europa face à Naples.

Qualifié pour les 16e de finale de Coupe du Roi face à Linares (D3).

Le bon : Gavi

Source inépuisable de talents précoces, le FC Barcelone a certes laissé filer Lionel Messi cette saison (pour le remplacer par un Memphis Depay très décevant), connu des crises de croissance avec Ansu Fati et d'autres (Pedri) mais cela ne l'empêche pas de recréer un phénomène sur demande. Si on a vu émerger Jutgla, Nico ou encore Ez Abde depuis l'arrivée de Xavi, c'est bien Pablo Martín Páez Gavira dit « Gavi », qui impressionne le plus du haut de ses 17 ans … et de ses déjà quatre sélections avec la Roja. Le sélectionneur Luis Enrique a déjà tout compris.

La brute : Pedri

A 19 ans, le lauréat du Golden Boy de meilleur jeune de l'année 2021 a explosé tous les compteurs de matchs joués en 2020-21 en participant à la fois à l'Euro et aux JO (73 matches en une saison!). On le pensait incassable et destiné à aligner bien d'autres records avec les Blaugranas. Malheureusement son physique l'a trahi à l'amorce de la saison II de son ascenssion vers les sommets. Victime de soucis musculaires depuis fin septembre. Dommage...

Le truand : Joan Laporta

Intronisé en mars dernier grâce à de belles promesses électorales et beaucoup d'ambition, l'avocat a – comme tout président élu – rapidement déçu les foules en laissant filer Lionel Messi (qu'il avait promis de garder!) et en ratant totalement le recrutement cinq étoiles qu'il avait promis aux Socios. Comme tout bon politique dans ces cas-là, il a très bien su se défausser sur l'administration précédente...