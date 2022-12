FC Barcelone : le bon, la brute et le truand des Blaugranas

BILAN

Vous en avez marre d'écouter les avis politiques désastreux de votre nièce et d'entendre les blagues de votre oncle ? Le football vous manque ? Posez votre foie gras ou votre bûche et laissez-vous bercer par la rubrique de But! Football Club pour les fêtes de Noël. On a désigné trois personnalités de nos clubs fétiches pour être le bon, la brute et le truand de ce début de saison 2022-23. Direction la catalogne, bienvenue au Barça !