FC Barcelone : Alemany justifie sa volte-face avec Aston Villa

Joan Laporta a failli perdre son bras droit au FC Barcelone. En effet, depuis quelques semaines, les sirènes de la Premier League chantaient à la gloire de Mateu Alemany, notamment du côté de Birmingham où Aston Villa voulait l’homme de l’ombre du Barça dans son organigramme.

« C’est le plus grand club du monde ici »

Seulement, l’ancien président de Mallorca a finalement changé d’avis, et a choisi de rester au Barça. Il a justifié son choix au micro de DAZN : « La vérité est qu’Aston Villa a un projet impressionnant et a l’un des meilleurs entraîneurs au monde. Mais après une réflexion personnelle, ma place est ici, c’est le plus grand club du monde et le président veut que je sois ici », s’est confié Alemany.