FC Barcelone : le cas Agüero définitivement réglé demain

La fin du suspense est prévue pour demain. Le FC Barcelone a en effet annoncé qu’une conférence de presse aurait lieu mercredi avec Sergio Agüero. Pour l’ensemble des médias espagnols, dont El Mundo Deportivo et Sport, l’attaquant argentin de 33 ans fera ses adieux au football professionnel. Le 31 octobre dernier, il avait souffert d’une arythmie cardiaque lors du match contre Alavès (1-1), qui l’avait contraint à quitter le terrain et à filer en urgence à l’hôpital. Un traitement lui a été dispensé et il était question d’attendre trois mois de voir si les effets étaient positifs. Cela fait seulement six semaines, ce qui, effectivement, laisse à penser que les nouvelles ne sont pas bonnes.

Pour le FC Barcelone, c’est un énième coup dur dans une période noire. Car l’effectif manque cruellement d’attaquants expérimentés. Agüero devait être le leader de l’attaque blaugrana cette saison mais non seulement il est arrivé blessé, il va devoir en plus mettre un terme à sa carrière au bout de six mois. Sa conférence de presse demain promet d’être aussi émouvante que celle de Lionel Messi en août, quand La Pulga avait annoncé son départ à contre-cœur du FCB. Il y a des périodes comme ça…

🔴 AMPLIACIÓN: El FC Barcelona emitió un comunicado confirmando que mañana miércoles habrá una comparecencia del Kun Agüero para explicar su futuro. https://t.co/h01BgBPQ3U — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 14, 2021