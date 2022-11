FC Barcelone : le club a bien fait appel pour Lewandowski

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Ça a un peu traîné en longueur mais cette fois, c'est fait, le FC Barcelone a fait appel de la suspension de trois matches dont Robert Lewandowski a écopé après son expulsion à Pampelune (2-1) juste avant la trêve due à la Coupe du monde. El Mundo Deportivo confirme que le dossier monté par les dirigeants blaugrana a été envoyé à la commission de discipline espagnole hier soir. L'attaquant polonais avait vu rouge à El Sadar après un coup de coude asséné à un adversaire lors d'un duel aérien. Au moment de quitter le terrain, il avait eu un geste sibyllin en se frottant le nez.

Lewandowski a juré que le coup de coude n'était pas volontaire et que son geste au moment de sa sortie n'était pas destiné à l'arbitre. Ses dirigeants, qui s'attendaient à un seul match de suspension, ont été très surpris par la sanction. Surtout que le calendrier après la Coupe du monde est très corsé avec le derby contre l'Espanyol au Camp Nou et deux déplacements difficiles, à Madrid face à l'Atlético et à Séville face au Betis. Ils espèrent que la sanction sera revue à la baisse et qu'ils pourront compter sur leur star pour le déplacement au Metropolitano.