FC Barcelone : le club annonce un improbable projet... au Kirghizistan !

S'il existe des supporters du FC Barcelone au Kirghizistan, ils vont être servis. Comme annoncé par Actualité Barça, le club catalan va s'installer dans le pays d'Asie Centrale afin de développer son projet "Barça Expérience", qui comportera plusieurs volets. Côté football, deux académies vont s'ouvrir à Bichkek (capitale du pays) et Jalal-Abad en collaboration avec Jalalgroup Asia. Avant un développement d'affaires visant à valoriser la marque de l'entité barcelonaise.

En ce qui concerne l'aspect marketing, un café (Barça Cafe) et un magasin officiel (Barça Stores) verront également le jour au Kirghizistan, pays de 6,7 millions d'habitants. Club mondialement connu et supporté dans chaque continent, le Barça continue de s'exporter.

