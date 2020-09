FC Barcelone : le départ de Luis Suarez a aussi mis en émoi madame Messi

Si Lionel Messi ne vit pas très bien le départ de son grand ami Luis Suarez au FC Barcelone, il n'est pas le seul dans son clan à regretter la migration de l'Uruguayen vers l'Atlético Madrid. En effet, c'est aussi le cas de sa compagne Antonela Roccuzzo, laquelle a adressé un émouvant message d'adieu à Sofia Balbi, la femme du Pistolero.

« Vous étiez de la famille pour nous »

« Amie, sœur... Merci pour tant d'années partagées, pour tant de rires, tant de copains et de discussions interminables, vous étiez de la famille pour nous .. Je n'ai pas de mots pour vous dire à quel point tu vas me manquer, toi et ta belle famille. Merci pour tout! Et que la vie continue à nous donner des moments ensemble. Nous nous reverrons sûrement bientôt! Je t'aime, je t'aime. Tous les succès du monde dans cette nouvelle étape », a écrit Antonela à sa grande amie sur Instagram.

Une émotion partagée par Sofia Balbi qui n'a pas tardé à répondre au message : « Et quand j'ai pensé que je n'avais plus de larmes, j'ai trouvé ça! Ils ne savent pas ce que nous allons manquer ! Merci beaucoup pour ce que tu as dit et pour tout ce qu'il nous reste à vivre ...Cela ne casse rien ni personne! » Des adieux émouvants.