FC Barcelone : le dernier exploit de Messi a camouflé un énorme malaise

Auteur d'un grand match lundi face à Huesca (doublé lors d'une victoire 4-1), Lionel Messi semble avoir retrouvé le sourire sur le pré du côté du FC Barcelone. Reste que s'il semble à nouveau épanoui et pourrait rempiler en Catalogne, l'Argentin a toujours un peu de mal avec certaines spécificités locales. Notamment le harcèlement dont il fait l'objet à la Ciutat Esportiva Joan Gamper au quotidien.

Messi ne supporte plus d'être traqué à la sortie de l'entraînement

En effet, pour alimenter leurs réseaux sociaux et notamment TikTok, certains fans n'hésitent plus à harceler les joueurs et à prendre des risques fous en courant derrière les voitures des joueurs à la sortie de l'entraînement. Cette nouvelle mode a fait sortir de ses gonds Lionel Messi.

Il y a quelques jours, le sextuple Ballon d'Or, très agacé par ces fans 2.0, s'est expliqué avec l'un d'entre eux : « Pourquoi voulez-vous toujours la même vidéo, vous ne pouvez pas être tous les jours en train de faire la même chose. Pensez-vous que ce soit normal de faire la même chose, tout le temps ? » Intimidé, le jeune qui a réalisé la vidéo s'est excusé platement... Ce qui ne l'a pas empêché de diffuser la vidéo et de faire le buzz.