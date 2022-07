FC Barcelone : le fisc pousse Shakira à l'exil, Piqué a négocié un deal avec la chanteuse !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

En plein divorce d'avec Gérard Piqué, Shakira a connu une nouvelle galère vendredi. En effet, comme le rapporte l'AFP, le parquet de Barcelone a lancé une bataille avec la pop star colombien pour fraude fiscale... allant jusqu'à réclamer huit ans de prison contre l'ancienne compagne du défenseur du Barça.

Shakira risque 8 ans de prison en Espagne

Alors que le fisc lui réclame plus de 14 M€ sur les années 2012, 2013 et 2014, Shakira estime être victime d'une « violation totale de ses droits » et de « méthodes abusives » de la part du parquet de Barcelone. Estimant que le Trésor espagnol n'a pas à lui réclamer l'argent récolté pendant ses tournées internationales à l'époque où il n'était « pas encore résidente espagnole », la chanteuse entend même aller jusqu'au procès.

Piqué voit ses enfants filer définitivement à Miami

En attendant, cette décision de la justice espagnol motive encore un peu plus le départ définitif vers Miami (Etats-Unis) de Shakira. La belle va refaire sa vie en Floride et sera accompagné de ses deux enfants Sasha (7 ans) et Milan (9 ans) au grand dam de Gérard Piqué qui a quand même négocié avec son « ex » qu'elle lui paie cinq voyages par an en première classe pour qu'il puisse rendre visite à ses deux fils... En attendant d'un transfert à l'Inter Miami pour y finir sa carrière ?