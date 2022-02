FC Barcelone : le message touchant de Memphis Depay à Ansu Fati

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Alors qu'il n'a que 19 ans, Ansu Fati n'en finit plus d'accumuler les blessures. En novembre 2020, l'ailier gauche du FC Barcelone avait été sérieusement touché au genou droit. Après un an de convalescence, il a rechuté un mois plus tard, victime d'une blessure musculaire à la cuisse.

Revenu lors du Clasico face au Real Madrid (2-3 a.p.) en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne où il aura joué 55 minutes et marqué un but, Ansu Fati s'est blessé le match suivant face à l'Athletic Bilbao (2-3 a.p), le 20 janvier dernier, en huitième de finale de la Coupe du Roi. Cette fois-ci, la jeune pépite du Barça souffre d'une blessure au tendon proximal de l'ischio-jambier gauche et sera éloigné des pelouses pendant environ deux mois.

Memphis Depay lui a apporté son soutien en partageant en story de son compte Instagram une photo de lui dans les bras de son coéquipier avec comme message : "Tu vas briller à nouveau mon petit frère."

📱 - Memphis Depay via Instagram : « Tu vas briller à nouveau, mon petit frère. » ❤️ pic.twitter.com/LkAcTLqjcT — Memphis France 🇵🇸 (@DepayFrance_) January 26, 2022