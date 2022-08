FC Barcelone : le premier bisou de Piqué et sa nouvelle compagne a fuité !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Shakira et Gerard Piqué, c’est bel et bien de l’histoire ancienne. La chanteuse colombienne et le défenseur central du FC Barcelone (35 ans) ont rompu il y a quelques semaines en prenant des directions différentes.

Piqué ne semble pas avoir top mal pris la séparation. En témoigne ce cliché pris par des paparazzi en cette fin de semaine en compagnie de Clara Chia. Les images du premier bisou public des deux tourtereaux a été diffusé hier soir dans le programme Socialité.

Selon Mediaset, Piqué et Chia ont passé la nuit de la veille à Puigcerda, une zone située pratiquement à la frontière avec la France, proche d’Andorre et Bolvir, petite commune où il a acheté une maison il y a quelques années. C’est là-bas qu’ils ont assisté à un concert de Dani Martin et où leur envie de rapprochement publique s’est concrétisée.