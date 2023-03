FC Barcelone : le PSG éclaboussé par le scandale Negreira ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

L’affaire Negreira n’en finit plus de pourrir le quotidien du FC Barcelone. Hier, on a ainsi eu confirmation que l’UEFA envisageait bel et bien de priver le club catalan de Ligue des champions si sa culpabilité était avérées dans ce scandale arbitral. Par ricochet, le PSG pourrait avoir été victime de l’affaire Negreira.

Hier, l’agence de presse espagnole EFE a en effet eu accès à un compte-rendu établi par l’ancien patron des arbitres en Espagne au Barça, actuellement étudié par la justice. Et ce document concerne la fameuse remontada encaissée au Camp Nou en 8es de finale retour de Ligue des champions le 8 mars 2017.

Negreira et son fils auraient ainsi reconnu qu’il y a eu plusieurs erreurs d’arbitrage en faveur du Barça et notamment sur deux actions déterminantes du match, qui se serait toutefois pas la seule rencontre de C1 ayant fait l’objet de compte-rendu de Negreira : tous les matches disputés par les Blaugrana lors de l’édition 2016/2017 ont été analysés.