FC Barcelone : le Real Madrid utilisé pour blanchir les Blaugranas dans l'affaire Enríquez Negreira

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

C'était attendu : depuis les révélations d'AS et de la Cadena SER sur le versement par le FC Barcelone de 1,4 M€ à l'ancien responsable des arbitres espagnols. M. Enriquez Negreira, entre 2016 et 2018, les médias espagnols ont récapitulé toutes les erreurs arbitrales ayant émaillé les rencontres des Blaugranas durant ces trois saisons, qui ont vu le FCB être sacré à deux reprises (2016 et 2018). Le tout en établissant une comparaison avec le Real Madrid qui est, depuis toujours, présenté comme le favori des sifflets d'outre-Pyrénées.

Eh bien, selon Marca, qui ne peut pas être accusé de favoritisme envers le Barça, bien au contraire, il n'y a pas eu de pénaltys sifflés en faveur du Barça que du Real : 88 pour les Blaugranas, 34 contre ; 98 pour les Merengue, 53 contre. La différence au niveau des pénaltys concédés s'expliquant par le fait que le FCB a plus de possession. En revanche, au niveau des expulsions, on sent une vraie différence : 30 contre les adversaires des Barcelonais et... 7 contre ceux des Madrilènes ! La résultante de faveurs arbitrales ?