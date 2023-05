FC Barcelone : le retour au club de Deco fait jaser, des conflits d'intérêts en vue ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Passé par le FC Barcelone en tant que joueur, Deco y fera son retour pour succéder à Mateu Alemany, l'homme à tout faire du club blaugrana, en partance pour Aston Villa. Et ce retour de Deco, devenu agent de joueurs, peut interpeler.

Il est l'agent de Raphinha, et il est proche de Mendes

AS soulève certaines questions, et évoque de possibles conflits d'intérêts dans certains dossiers que le Portugais pourrait avoir à gérer dès cet été, même s'il est possible qu'Alemany fasse le Mercato avant de plier bagages. Le quotidien rappelle notamment que Deco est l'agent de Raphinha, un joueur que le Barça souhaiterait transférer, et qu'il est proche de Jorge Mendes, qui gère les intérêts de joueurs comme Baldé ou Fati...