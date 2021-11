FC Barcelone : le salaire de Dani Alves dévoilé, Samuel Umtiti prend cher

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Très enthousiaste à l'idée de revenir au FC Barcelone, où il a joué de 2008 à 2016, Daniel Alves a expliqué en conférence de presse qu'il n'avait pas fait de l'argent une priorité. Et effectivement, on a appris qu'il avait un salaire très faible, assorti de primes de présence sur le terrain pouvant l'augmenter. Hier soir, le présentateur d'El Chiringuito, Josep Pedrerol, fan du Barça, a dévoilé le montant du fixe du latéral droit brésilien.

Il serait de 155.000€… annuels ! Soit 12.917€, le minimum autorisé par la Liga pour un joueur de Première division. Un montant assez incroyable quand on sait qu'Alves devait toucher entre quatre et six fois plus lors de ses belles années barcelonaises ou même quand il est allé au PSG par la suite. Pour bien montrer à quel point son effort était colossal, El Chiringuito a rappelé que Samuel Umtiti, zéro minute de jeu cette saison toutes compétitions confondues, touche 100 plus ! La comparaison qui tue…

