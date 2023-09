FC Barcelone : le verdict est tombé pour la blessure de Vitor Roque, il est terrible !

Sorti dès la 10e minute lors de la victoire dans la nuit de jeudi à vendredi de l'Athletico Paranaense contre l'Internacional (2-1), Vitor Roque s'est gravement blessé à la cheville droite, laissant craindre le pire.

Et le pire serait bien arrivé puisque le futur attaquant du FC Barcelone, qui aurait passé des examens complémentaires, se serait déchiré les ligaments de la cheville droite, d'après ESPN Brésil. "Vitor Roque passera d'autres examens ce vendredi afin de déterminer les prochaines étapes de son rétablissement", a précisé le média brésilien. Sa durée d'indisponibilité serait d'environ trois mois.

