FC Barcelone : le vestiaire blaugrana en pleine implosion avant le PSG ?

Le choc entre le PSG et le FC Barcelone n’arrivera qu’en février (16) et mars (10) mais, déjà, la moindre information sur les deux équipes est scrutée. La presse espagnole ne laisse rien au hasard et fait état ce mercredi de grosses difficultés dans le vestiaire du club catalan.

Si une deuxième baisse des salaires des joueurs de l'équipe première a été actée il y a quelques jours, cet épisode aurait ainsi fait mal au groupe blaugrana. L’émission Onze de la chaîne de télévision publique catalane Esport3 l’assure haut et fort en ajoutant que quatre joueurs avaient signé un nouveau contrat (Piqué, De Jong, Ter Stegen et Lenglet) dans le dos du reste du vestiaire.

Le vestiaire du F Barcelone chasse le Judas

Certains membres de l'effectif du Barça n’auraient évidemment pas apprécié. L'un des quatre joueurs cités - son nom n'est pas cité par l'émission - aurait même été appelé « Judas » en guise de trahison. Le même média ajoute qu'Ousmane Dembélé a encore été recadré par le staff du FC Barcelone.

Après avoir senti des gênes en deuxième période contre Cadix, le champion du monde aurait préféré ne rien dire et continuer à jouer. Résultat, il souffre d'une nouvelle blessure musculaire et n'a pas pu rejouer depuis. Finalement, les problèmes relationnels entre Lionel Messi et ses actuels dirigeants passeraient presque pour des broutilles.