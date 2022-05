FC Barcelone : les Blaugrana célèbrent un doux souvenir lié à Lionel Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

En ces temps assez douloureux pour les Blaugrana, entre une saison blanche, le sacre du Real Madrid hier, l'absence de Lionel Messi depuis neuf mois, les problèmes économiques, etc, il est bon de se souvenir des belles choses. Et ce 1er mai propose une séquence nostalgie des plus marquantes. En effet, il y a quinze ans jour pour jour, La Pulga inscrivait son premier but en match officiel avec le FCB.

C'était contre Albacete, pour la 34e journée de la Liga. Entré à la place de Samuel Eto'o, Lionel Messi avait bénéficié d'un super service de Ronaldinho (une louche) pour lober le gardien adverse à la dernière minute, scellant le succès 2-0 du FCB. Un FCB qui allait remporter le titre en fin de saison. L'Argentin, lui, allait inscrire 671 autres buts avec les Blaugrana. Une aventure exceptionnelle...

Seventeen years ago today, Lionel Messi scored his first senior goal ⏪ pic.twitter.com/CFrzFlbFnd — WSportsTV (@WahabzyFK) May 1, 2022

