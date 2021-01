FC Barcelone : les chiffres astronomiques du dernier contrat proposé à Messi ont fuité

C'est désormais entendu, la situation financière du FC Barcelone est catastrophique. Avec près d'un milliard de déficit, le géant catalan va mettre des années à éponger sa dette, héritage du catastrophique règne de Josep Maria Bartomeu. C'est entendu également, si les comptes ont viré au rouge écarlate, c'est notamment parce que Lionel Messi s'est vu octroyer le meilleur salaire de la planète football. On avait jusque-là une idée de ce qu'il gagnait mais le quotidien espagnol El Mundo a mis la main sur les véritables chiffres et c'est tout bonnement incroyable.

Plus de 555 M€ au total depuis trois ans et demi…

Déjà, pour chaque saison, le sextuple Ballon d'Or peut gagner jusqu'à 138 M€. Il y a ses 90 M€ de salaire fixe mais également tout un tas de primes qui font monter la douloureuse à un niveau jamais atteint. En outre, Messi a reçu un chèque de 115.225.000€ en novembre 2017 pour avoir accepté de prolonger (ce qui a été appelé "prime de rénovation") et un autre de 77.929.955€ pour avoir accepté de rester un an de plus en juin dernier ("prime de fidélité"). D'ailleurs, ce dernier avait été un point de friction avec Bartomeu, Messi réclamant d'être payé alors qu'il voulait partir. El Mundo explique que l'attaquant a reçu, à ce jour, 92% du montant dû, alors que le Barça se trouve dans une situation critique à cause de la pandémie de Covid-19.

Au total, le quotidien espagnol assure que le FC Barcelone a versé 555.237.619 euros à son joueur depuis novembre 2017 pour le conserver. Un total assez incroyable que le géant catalan s'imaginait certainement rentabiliser avec les droits TV, les ventes de billets, de maillots, etc. Mais la crise du coronavirus a mis à bas cette ambition. Et le voilà aujourd'hui au bord du précipice.