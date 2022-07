FC Barcelone - Juventus : les mots forts de Dembélé après son doublé

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Conscient de ne pas s'être montré à la hauteur des 140 millions d'euros investis pas le FC Barcelone pour le recruter il y a 4 ans, Ousmane Dembele a annoncé la couleur ce Mardi soir en match amical contre la Juventus Turin (2-2). Le Français a inscrit un magnifique doublé après des festivals de dribbles sur son côté droit et semble plus déterminé que jamais a montrer ce qu'il peut apporter à un grand club depuis sa prolongation jusqu'en 2024 avec les Blaugranas.

L'année ou jamais pour Dembele au Barça

Fort d'une prestation XXL, l'ancien Rennais a accordé des mots forts pour son club à la sortie de ce match de gala. "J'ai la confiance de l'entraîneur, de mes coéquipiers et de tout le monde au Barça. La confiance est très importante pour les joueurs et je suis heureux. (...) Je vais tout donner pour ce club" a conclu Ousmane Dembélé. L'ex-joueur de Dortmund n'a prolongé que pour deux ans avec les Catalans, cette saison se doit d'être l'année référence pour Ousmane Dembele qui a la Coupe du Monde dans le viseur, et qui est conscient que son avenir sera de nouveau en question l'été prochain avec un Laporta qui n'a pas envie de revivre le même feuilleton que cet été avec la fin de contrat du joueur en 2024.