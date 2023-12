FC Barcelone : les problèmes de Xavi provoqués par le départ de Dembélé au PSG ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Ne manquerait-il pas des ailes à Xavi ? Depuis le départ de Ousmane Dembélé, aucun joueur du Barça n’apporte de l’efficacité sur les côtés. Pour Sport, l’absence d’ailes efficaces contraint Barcelone à jouer dans l’entrejeu, ce qui rend les Blaugrana plus prévisible pour le journal catalan.

Une faille qui complique la tâche de Xavi

Ce manque d’apport sur les ailes peut-être une des raisons des difficultés que rencontre Xavi. Joao Felix a été essayé sur un côté, mais le résultat n’était pas séduisant. Raphinha n’est pas l’option la plus privilégiée par Xavi et Lamine Yamal a encore besoin d’un temps d’adaptation pour pleinement être régulièrement intégré dans le onze du Barça. Deco, directeur sportif du club catalan, viserait quelques joueurs, pour renforcer les côtés, comme Bryan Zaragoza, Savinho, Jadon Sancho et Leroy Sané.

