FC Barcelone : les Socios ont puni Memphis & Co pour le Clasico face au Real Madrid

Battu il y a une semaine au Camp Nou à l'occasion du Clasico face au Real Madrid (1-2), le FC Barcelone est actuellement en pleine crise et, pour marquer leur mécontentement, les Socios ont boycotté massivement le match face au Deportivo Alaves (1-1) ce samedi.

La pire affluence depuis 20 ans contre Alaves

En effet, comme le rapporte Mundo Deportivo, le Barça a réalisé sa pire affluence au Camp Nou depuis 20 ans avec seulement 37 278 spectateurs pour garnir les 99 000 places du stade. Une faible affluence qui n'avait plus été atteinte hors crise sanitaire depuis la réception de Valladolid le 11 novembre 2001.

Même au plus fort de la crise en 2008 sous Frank Rijkaard, le FC Barcelone n'avait pas fait moins, tombant à 39 298 spectateurs face à Majorque pour le match du 11 mai. Point commun à ces trois parties : toutes se sont jouées après un Clasico perdu au Camp Nou face au Real Madrid. Au Barça, quand on veut marquer sa protestation, on vide les tribunes...