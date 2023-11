FC Barcelone : les stats affolantes qui montrent l'importance de Pedri

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Après une demi-heure de jeu samedi dernier sur le terrain de la Real Sociedad (1-0) et une autre à Hambourg mardi contre le Shakhtar (0-1), Pedri devrait être titularisé par Xavi demain pour la réception d'Alavès. Ce serait la fin d'un long tunnel pour le milieu de terrain, blessé aux ischios fin août et qui a dû s'arrêter deux mois en raison de rechutes. Ce serait aussi, pour le FC Barcelone, l'espoir d'une embellie au niveau des résultats. Car c'est peu dire que le joueur venu des Canaries a une influence très positive sur l'issue d'un match !

68,40% de victoires avec lui, 57,10% sans lui

Mundo Deportivo a fait les calculs. Depuis que Pedri s'est engagé il y a trois ans, le Barça a joué 57 matches avec lui et 49 sans. Quand le milieu a été sur le terrain, les Blaugranas ont plus souvent gagné (68,40% contre 57,10%) et marqué beaucoup plus (2,03 but par match en moyenne contre 1,57). Tout sauf un hasard. En cette période compliquée, Xavi espère donc que son jeune protégé sera enfin débarrassé de ses problèmes physiques et pourra s'inscrire dans la durée.

