FC Barcelone : des supporters du Bayern Munich prennent le Real Madrid et Benzema pour chahuter Lewandowski

Après huit ans passés au Bayern Munich, Robert Lewandowski a quitté cet été le club bavarois pour rejoindre le FC Barcelone où il s'est engagé pour les trois prochaines années, plus une en option.

L'attaquant polonais a profité de la fin de la tournée du Barça aux Etats-Unis pour faire un crochet par Munich et faire convenablement ses adieux à ses anciens coéquipiers et son ancien staff. Au moment où le néo-Blaugrana a quitté le centre d'entraînement du Bayern Munich, des supporters du club bavarois ont scandé des "Hala Madrid" et des "Benzema", comme on a pu le voir sur une vidéo publiée par le journaliste allemand de SPORT1, Kerry Hau.