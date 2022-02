FC Barcelone : les tops et les flops du large succès à Valence

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Les tops

Pierre-Emerick Aubameyang : il a inscrit ses deux premiers buts en Espagne, le premier d'une frappe puissante en lucarne après être parti du milieu de terrain (22e), le second de près après un centre décisif de Gavi (38e). Moins à l'aise sur les attaques placées comme le préconise Xavi et les défenses regroupées, le Gabonais voit ses qualités exploitées à l'extérieur, quand son équipe bénéficie de plus d'espace.

Jordi Alba : avec Lionel Messi, il a perdu le joueur avec qui il combinait le mieux. Il lui a fallu du temps pour s'en remettre mais il commence à trouver ses repères. Et l'arrivée de Xavi, qui prône un jeu qu'il aime, n'y est sûrement pas étrangère. Le latéral gauche a été passeur décisif sur le premier but d'Aubameyang avec sa longue ouverture et avant-dernier passeur sur le deuxième, puisque c'est lui qui sert bien Ousmane Dembélé, qui centre ensuite pour Frenkie De Jong. Défensivement, c'est souvent plus laborieux mais quand il est à ce niveau offensivement, son équipe a suffisamment d'avance pour se permettre le luxe d'encaisser des buts...

Marc André ter Stegen : si le Barça s'est imposé si largement à Mestalla, terre pourtant traditionnellement inhospitalière, il le doit en partie à son gardien. Car Valence s'est montré dangereux à plusieurs reprises, marquant une fois, voyant deux buts refusés par la VAR et ter-Stegen s'opposer sur de nombreuses tentatives. Dans le dur, comme tous ses coéquipiers, lors de la première partie de saison, l'Allemand revient à son meilleur niveau au bon moment !

Les flops

Ousmane Dembélé : on pourrait penser à de l'acharnement, surtout qu'il a été passeur décisif sur le but de Frenkie De Jong (31e). Mais en dehors de ça, l'ailier français a eu beaucoup de déchet dans son jeu. Sifflé par le Camp Nou à son entrée en jeu contre Naples (1-1) jeudi, il a été la surprise du onze de départ de Xavi ce dimanche. Mais force est de constater qu'il n'a pas rendu cette confiance. C'est sûr, le contexte dans lequel il joue depuis plusieurs mois et jusqu'en juin n'est pas facile. Mais la faute à qui ?

Sergino Dest : quand il avait confiance en lui, il était brillant. Mais ça, c'était avant... Relégué dans l'ombre de Dani Alves depuis le retour de ce dernier en janvier, le Néerlandais a été titularisé ce dimanche en raison de la suspension du Brésilien. Et il n'a clairement pas semé le doute dans l'esprit de son entraîneur. Fébrile défensivement, comme toujours, il n'est désormais plus dangereux en phase offensive, privilégiant la passe en retrait à la tentative de débordement. Bon courage à Xavi pour lui redonner confiance !

🙏🤝 El gol de Aubameyang que acabó en su primer doblete como azulgrana llegó precedido de una jugada coral.



🔎 47 segundos de jugada y 15 pases, tal y como apunta @LaTdT https://t.co/SMpHAV6gOG — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 20, 2022

Les flops

Ousmane Dembélé : on pourrait penser à de l'acharnement, surtout qu'il a été passeur décisif sur le but de Frenkie De Jong (31e). Mais en dehors de ça, l'ailier français a eu beaucoup de déchet dans son jeu. Sifflé par le Camp Nou à son entrée en jeu contre Naples (1-1) jeudi, il a été la surprise du onze de départ de Xavi ce dimanche. Mais force est de constater qu'il n'a pas rendu cette confiance. C'est sûr, le contexte dans lequel il joue depuis plusieurs mois et jusqu'en juin n'est pas facile. Mais la faute à qui ?

Sergino Dest : quand il avait confiance en lui, il était brillant. Mais ça, c'était avant... Relégué dans l'ombre de Dani Alves depuis le retour de ce dernier en janvier, le Néerlandais a été titularisé ce dimanche en raison de la suspension du Brésilien. Et il n'a clairement pas semé le doute dans l'esprit de son entraîneur. Fébrile défensivement, comme toujours, il n'est désormais plus dangereux en phase offensive, privilégiant la passe en retrait à la tentative de débordement. Bon courage à Xavi pour lui redonner confiance !

🙏🤝 El gol de Aubameyang que acabó en su primer doblete como azulgrana llegó precedido de una jugada coral.



🔎 47 segundos de jugada y 15 pases, tal y como apunta @LaTdT https://t.co/SMpHAV6gOG — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 20, 2022