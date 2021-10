FC Barcelone : les WAGS des Blaugranas, saison 2021-22

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Porté par la superstar Shakira, compagne de Gérard Piqué, le vestiaire du FC Barcelone demeure une référence européenne en matière de WAGS d'influence. Même si l'effectif a été pas mal rajeuni et qu'il compte beaucoup de célibataires, il reste toujours quelques grands noms. Tour d'horizon.

Les femmes de joueurs du FC Barcelone

Malgré les départs de Lionel Messi et Antonela Roccuzzo, le vestiaire du FC Barcelone reste solidement fourni en WAGS de renom. Il faut dire qu'entre la belle Mikky et la superstar Shakira, conjointes respectives de Frenkie De Jong et Gérard Piqué, il y a du talent...