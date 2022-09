FC Barcelone : Lewandowski a envoyé une légende blaugrana aux oubliettes

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Des doublés contre la Sociedad (4-1), Valladolid (4-0) et Elche (3-0) hier, un but face au FC Séville (3-0) et à Cadix (4-0) : après un premier match raté contre le Rayo Vallecano (0-0), Robert Lewandowski a retrouvé son rythme de croisière munichois. Et plus rien ne semble pouvoir l'arrêter dans sa quête de records. D'ailleurs, un premier vient de tomber.

Avec 8 buts lors de ses 6 premiers matches de Liga, il vient d'effacer des tablettes le mythique Ladislao Kubala, légende blaugrana des années 50. Au début de la saison 1951-52, l'attaquant hongrois avait marqué 7 fois, dont un quintuplé face au Celta Vigo. Lewandowski a donc fait mieux et en marquant contre plus d'adversaires. Au niveau de la Liga en général, cela faisait 25 ans qu'on n'avait pas vu ça, depuis les premiers pas de Christian Vieri à l'Atlético Madrid. Même Cristiano Ronaldo n'avait pas connu pareille réussite devant les cages !