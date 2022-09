FC Barcelone : Lewandowski and co ont égalé un record du grand Barça de Guardiola

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Après un 0-0 poussif face au Rayo Vallecano, le FC Barcelone a commencé à tourner à plein régime et ça a fait mal : 4-1 sur la pelouse de la Real Sociedad, 4-0 au Camp Nou contre Valladolid, 3-0 chez le FC Séville, 4-0 à Cadix et 3-0 à domicile hier face à Elche. Cinq matches, autant de victoires, 18 buts marqués, 2 encaissés et une place de leader de la Liga en attendant le derby de Madrid ce soir. Des chiffres dignes de l'époque Guardiola. D'ailleurs, El Mundo Deportivo révèle qu'il y a un point commun entre l'équipe de Xavi et celle de son mentor.

En effet, le Barça n'avait plus aligné cinq matches en gagnant par trois buts d'écart en Liga depuis 2010-11. Bon, à l'époque, la bande à Messi et... Xavi avait encore mieux puisqu'elle avait marqué plus (26 buts) et qu'elle avait notamment roulé sur le Real Madrid de José Mourinho, qui s'était pris une manita restée dans les mémoires. Autre rival historique, l'Espanyol en avait également pris cinq sur sa pelouse. Une autre époque avec d'autre joueurs incroyables mais la filiation est réelle entre le Barça d'hier et celui d'aujourd'hui !