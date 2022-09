FC Barcelone : Lewandowski - Dembélé, nouveau duo mortel des Blaugrana

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Hormis un faux départ sur sa pelouse face au Rayo Vallecano (0-0), le FC Barcelone carbure au super depuis le début de la saison. Les Blaugrana ont enchaîné ce soir face au Viktoria Plzen (5-1) un quatrième succès consécutif toutes compétitions confondues et a inscrit seize buts durant ce laps de temps. Dont la moitié pour le seul Robert Lewandowski. C'est peu dire que le Polonais est impressionnant. Après avoir connu lui aussi un retard à l'allumage, il s'est parfaitement fondu dans le collectif catalan. Toujours aussi renard des surfaces et létale devant les cages, il participe également au jeu et multiplie les fausses pistes.

Mais si Lewandowski est aussi efficace, il le doit aussi à Ousmane Dembélé. Après sept mois effroyables dus au dossier très sensible de sa prolongation de contrat, le Français a retourné les supporters barcelonais, qui le sifflaient depuis janvier. Explosif, inspiré, décisif, il met le feu en permanence dans les défenses adverses, à tel point que Raphinha ou Fati peinent à soutenir la comparaison. Un scénario incroyable au vu de sa dernière saison. Mais avec un tel duo, le FC Barcelone peut rêver concurrencer le Real Madrid aussi bien en Espagne qu'en Europe.