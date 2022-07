FC Barcelone : Lewandowski fait une piqûre de rappel au Real Madrid et juge ses débuts

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Fraîchement arrivé en provenance du Bayern Munich, Robert Lewandowski a fait ses débuts sous les couleurs blaugrana lors du Clasico face au Real Madrid (1-0) en match de préparation. Au micro d'ESPN, l'attaquant polonais a confié que la rencontre face aux Merengue avait été bien plus qu'un match amical avant de s'exprimer sur ses premiers pas avec le Barça.

Podcast Men's Up Life

"Un Clasico est toujours différent et spécial"

"Même si ce n'était qu'un match amical, un Clasico est un Clasico et c'est toujours différent et spécial, et nous sommes très heureux de la qualité et de l'intensité que nous avons montrées. Nous attendons avec impatience le prochain match, le prochain entraînement, car on voit et on sent que quelque chose de bien va arriver. Je suis très excité d'être ici et de faire partie de cette équipe. Je n'ai pas l'impression d'être ici depuis quelques jours ou quelques semaines, j'ai l'impression d'être ici depuis quelques mois. C'est quelque chose d'incroyable pour moi, je me sens beaucoup soutenu par mes coéquipiers, et par le staff, j'apprécie beaucoup."

Pour résumer Au micro d'ESPN, Robert Lewandowski a confié que la rencontre face au Real Madrid, remporté par le FC Barcelone (1-0), avait été bien plus qu'un match amical avant de s'exprimer sur ses premiers pas avec le club blaugrana.

Fabien Chorlet

Rédacteur