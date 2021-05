FC Barcelone : Lionel Messi avait déjà repéré le prochain crack argentin

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

A 24 ans, Emiliano Buendia explose enfin. Formé à la Castilla du Real Madrid, l'ailier argentin a réalisé une saison monstrueuse du côté de Norwich City (14 buts, 17 passes décisives) contribuant à la remontée en Premier League des Canaris.

Si, pour beaucoup, l'explosion du natif de Mar del Plata, en Angleterre depuis 2018, est une surprise, l'ancien joueur de Getafe avait déjà séduit Lionel Messi il y a six ans. Dans les colonnes d'Olé, Emiliano Buendia a raconté sa première (et brève) rencontre avec Messi en Liga.

Il y a six ans, Messi l'avait détourné de la Roja

« Il est venu vers moi et m'a demandé : « que veux-tu faire, jouer pour l'équipe espagnole ou l'équipe d'Argentine ? » », a raconté le joueur bi-national qui aurait pu défendre les couleurs de la Roja. A l'époque, son choix était vite vu : « Bien sûr que je veux jouer pour l'Argentine. Je veux jouer avec toi, Leo, c'est un rêve. Parler à Léo, dans une situation comme celle-là était incroyable. C'est l'un des moments les plus importants de ma vie. Bien que nous avions lourdement perdu le match (0-6) mais j'ai dû faire quelque chose pour attirer son attention et le faire s'adresser à moi ».