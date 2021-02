FC Barcelone : Lionel Messi doit désamorcer une bombe à retardement contre le PSG

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

AS : « ÉCRASÉ »



AS s’inquiète de l’état de santé de Fernando Alonso, qui a été heurté par une voiture en Suisse récemment. Le pilote est actuellement hospitalisé et souffre de contusions. Le forfait de Neymar contre le FC Barcelone mardi en C1 est également évoqué.

MARCA : « CHAMPION DU MONDE »

Marca ne fait pas non plus sa couverture du jour sur le football. Le fait est assez rare pour être souligné puisque le snowboard est à l’honneur avec le premier titre mondial espagnol incarné par Lucas Eguibar ! Le cas Sergio Ramos au Real Madrid n’est pas éludé au Real Madrid et toujours sans aucun accord entre les deux parties...

MUNDO DEPORTIVO : « OR »

Mundo Deportivo suit le sillon tracé par Marca et donne la vedette à Lucas Eguibar, champion du monde de snowboard hier. « Neymar KO » est également mentionné en manchette par le journal catalan. On apprend par ailleurs que Lionel Messi va devoir désamorcer une bombe à retardement dans le vestiaire blaugrana puisque Frenkie De Jong a eu des mots avec Jordi Alba à Séville (0-2).

SPORT : « PLAN PSG »

SPORT assure que le FC Barcelone forcera la présence de Sergiño Dest et Ronald Araujo contre le PSG mardi en Ligue des champions. « Ronald Koeman est préoccupé par la quantité de buts encaissés par l’équipe blaugrana et veut réduire le massacre », explique le quotidien espagnol.