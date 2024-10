FC Barcelone : Lionel Messi donne le coup de grâce au Real Madrid

Le FC Barcelone a piétiné le Real Madrid ce samedi au Bernabeu (4-0). Grâce notamment à une différence de réalisme dans le dernier geste, les hommes d’Hansi Flick ont rossé une équipe madrilène incapable de marquer le moindre but malgré plusieurs occasions franches signées Kylian Mbappé.

Du côté de Miami, où il réalise une saison de rêve, Lionel Messi n’a pas perdu une seule miette de cette victoire de prestige et n’a pas manqué de congratuler ses anciens partenaires pour leur prestation parfaitement maîtrisée. Sous la publication Instagram du FC Barcelone célébrant la victoire à Madrid, l’Argentin de 37 ans a ainsi publié un message : « Quelle belle victoire !! », en ajoutant des émojis « applaudissements. » La réponse de Messi a récolté plus d’un million de likes sur le réseau social.

Lionel Messi's comment after Barcelona's 4-0 ElClásico win 🥹



Barça through and through 💙❤️ pic.twitter.com/iPZKGkZbSn