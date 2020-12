FC Barcelone : Lionel Messi prévient le PSG

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

C'est la période des confidences pour Lionel Messi. Dimanche, une longue interview de lui sera diffusée sur une chaîne espagnole. Et ce mardi, il a accordé un entretien à Marca en marge de la remise de son septième trophée de Pichichi, récompensant le meilleur buteur de la Liga. Dans celui-ci, il a été question du PSG mais pas pour un futur transfert, juste parce que l'Argentin le croisera en 8es de finale de la Champions League et qu'il a l'intention de tout gagner cet été.

“Nous allons essayer de tout gagner”

“Nous allons essayer de tout gagner, a expliqué La Pulga en faisant référence aux quatre compétitions dans lesquelles le Barça est engagé (la Liga, la Copa del Rey, la Champions League et la Supercoupe d'Espagne). Nous nous améliorons petit à petit. C'est certain qu'il nous a fallu un peu de temps pour bien démarrer en Liga. Nous n'aurions pas dû lâcher autant de points. Mais je crois que nous aurions mérité mieux à Alavès, à Getafe ou au Camp Nou contre le Real Madrid. Dans ces matches, nous nous sommes procurés beaucoup d'occasions et si nous les avions transformées, la situation serait différente.”

“Désormais, le plus important est de réaliser une série de bons résultats pour nous positionner dans le haut du classement. Mais ce sera très compliqué car avec la pandémie, toutes les rencontres sont difficiles. La vérité, c'est que le football a beaucoup changé et que ça a été rude pour tout le monde (de jouer sans supporters). Mais petit à petit, on va s'y faire.” Un Messi confiant et motivé, ça sent le danger pour le PSG !