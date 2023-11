FC Barcelone : Madame Gündogan envoie déjà son mari à Londres !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Mardi soir, le FC Barcelone a renversé le FC Porto (2-1) pour reprendre la tête de son groupe de Ligue des champions. Un succès bienvenu car le club blaugrana est sous le feu des critiques depuis quelques semaines.

Elle veut faire taire les critiques

Une situation que déplore Sara Gündogan. L'épouse de l'international allemand l'a fait savoir dans une story Instagram après la victoire contre Porto, avec un message "Yes we can, road to Wembley". La finale de C1 se disputera dans le mythique stade londonien. Où Madame Gündogan se voit donc déjà.

La femme de Gündogan sur Instagram !



« Oui, nous pouvons ! ROAD TO WEMBLEY »



Nous aussi on rêve d’y être 🥹💙❤️ pic.twitter.com/5JCOnrjeKP — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) November 28, 2023

Podcast Men's Up Life