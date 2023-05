FC Barcelone - Majorque : le Barça déroule pour les adieux d'Alba et Busquets

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Déjà sacré champion d'Espagne 2022-2023, le FC Barcelone recevait ce dimanche Majorque, à l'occasion de la 37e et avant-dernière journée de Liga. Pour le dernier match de Jordi Alba et Sergio Busquets au Camp Nou, les Blaugrana, en supériorité numérique dès la 14e minute après l'expulsion d'Amath Ndiaye, se sont largement imposés (3-0) grâce à un doublé d'Ansu Fati (1e, 24e) et Gavi (70e). Seul point noir de la soirée côté catalan : la blessure d'Alejandro Baldé, qui souffre d'une rupture partielle du ligament externe de la cheville droite.