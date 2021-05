FC Barcelone : malgré le soutien de Messi, Koeman reste sur la sellette !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Au FC Barcelone, le vent tourne sans doute un peu plus vite qu'ailleurs. Il y a encore quelques semaines, il paraissait acquis que Ronald Koeman irait au bout de son bail de deux ans au Barça. En effet, convaincu par le vestiaire et Lionel Messi, Joan Laporta avait conforté l'ultime entraîneur de l'ère Bartomeu... Mais une contre-performance a visiblement tout remis en cause.

Koeman ne sera pas sauvé par sa victoire en Coupe d'Espagne

Battu jeudi soir sur sa pelouse par Grenade (1-2) le Barça a manqué l'occasion de reprendre la tête de la Liga à cinq journées de la fin. Un raté qui pourrait être fatal à Koeman. En effet, selon la Cuatro, Joan Laporta pourrait se séparer du technicien batave en fin de saison... s'il n'y a pas de doublé Coupe du Roi – Liga en fin de saison.

Il faut dire que le nouveau président blaugrana tient déjà le remplaçant de Koeman : Xavi Hernandez, actuellement en poste à Al-Sadd (Qatar) et à qui Laporta a demandé de ne pas prolonger. Pour sauver le soldat Koeman, le Barça – qui n'est plus maître de son destin – va devoir dépasser l'Atletico et le Real Madrid. Pas simple pour le Néerlandais, qui sera suspendu lors des deux prochaines affiches de Liga face à Valence et contre l'Atletico suite à son exclusion.