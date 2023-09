FC Barcelone : malgré son divorce avec Piqué, le Barça soutient Shakira

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Si elle s’est séparée de Gerard Piqué et continue de faire la misère à son ancien compagnon et à sa fiancé Clara Chia, Shakira n’a pas spécialement de griefs à l’égard du FC Barcelone. Bien au contraire même. La pop star colombienne s’est rapprochée du Barça pour un projet caritatif.

Le week-end dernier, Shakira était en Colombie, du côté de Barranquilla, pour inaugurer le centre éducatif du district Nuevo Bosque Pies Descalzos. Un projet en partie financée par la Fondation FC Barcelone et la Fondation La Caixa, qui l’ont suivi dans ce coûteux projet (3,8 M€) pour financer cette école.

La Fondation FC Barcelone a participé au projet colombien de Shakira

« Je tiens à remercier les donateurs et partenaires de ce projet qui ont rendu cela possible ; Fondation "la Caixa", Fondation Barcelona Futbol Club, LCI Education, la Mairie de Barranquilla et, surtout, les enseignants qui guideront nos élèves sur le chemin le plus noble et le plus important de l'éducation afin qu'ensemble nous puissions construire un meilleur présent et un avenir brillant comme le méritent nos enfants colombiens », a lâché Shakira au moment de l’ouverture de cette école de 6 000m² qui accueillera plus de 1 000 élèves chaque année.

