FC Barcelone : Memphis Depay rejoint Griezmann et Neymar

Memphis Depay s’est démarqué ces dernières années en étant le joueur star de la gamme football d’Under Armour. Il y a quelques mois, l’attaquant du FC Barcelone avait demandé à ses followers de choisir son futur sponsor, sur ses réseaux sociaux. Un choix qu’il a rendu public ce mardi 1er mars.

En effet, l’ancien joueur de l’OL devient à signer un contrat avec Puma Football et devient le nouvel ambassadeur de la gamme Ultra. Il rejoint donc Antoine Griezmann ou encore son grand ami Neymar chez l’équipementier allemand. « Je veux inspirer des gens de tous horizons et poursuivre le travail de ma fondation, qui s’aligne naturellement sur la plateforme REFORM existante de PUMA » s’est exprimé le joueur néerlandais.

ITS OFFICIAL!!! 🚨🚨🚨

JUST SIGNED WITH @PUMA

READY FOR NEW LEVELS!!

OOH THIS IS GOING TO BE FUN!!🔥🔥🔥 pic.twitter.com/UTd4j3Nrfn