FC Barcelone : Memphis Depay rend hommage à Koeman

Arrivé l'été dernier sur le banc du FC Barcelone pour succéder à Quique Setién, Ronald Koeman a été limogé après la défaite ce mercredi du Barça sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-0), à l'occasion de la 11e journée de Liga. Sur son compte Instagram, Memphis Depay a rendu hommage au technicien néerlandais, lui témoignant tout son respect.

"Vous avez donné à ma carrière un nouveau boost. J’en suis vraiment reconnaissant. J’ai le plus grand respect pour vous, comme coach mais encore plus en tant qu’humain et j’espère que nous nous rencontrerons encore pour travailler ensemble à l’avenir. Merci Mister", a écrit l'attaquant du Barça, qui a connu également Ronald Koeman en sélection néerlandaise.