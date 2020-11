FC Barcelone - Mercato : cet inconscient qui a montré à Messi la sortie !

S'il n'a passé que quelques mois sur le banc du FC Barcelone en remplaçant début janvier Ernesto Valverde, Quique Setién a quand même eu l'occasion de découvrir la face sombre et le côté petit chef de Lionel Messi. Dans El Pais le week-end dernier, le technicien avait d'ailleurs reconnu ses difficultés à gérer le sextuple Ballon d'Or : « Il y a une autre facette qui n’est pas celle du joueur et qui est plus compliquée à gérer. Il est très réservé, mais il te fait comprendre ce qu’il veut. Il ne parle pas beaucoup. Mais oui, regarder, ça il regarde... »

Le jour où Setién a dégoupillé face à Messi

Et du côté de la Cadena Ser, on souffle sur les braises de cette déclaration en narrant un échange houleux intervenu entre Setién, alors coach du Barça, et les poids lourds du vestiaire catalan, dont Lionel Messi, à l'issue du match contre le Celta Vigo (2-2) le 27 juin dernier. L'un des tournants de la course au titre en Liga.

Très remonté contre ses joueurs qu'il ne s'était pas privé de recadrer dans l'intimité du vestiaire, Quique Setién s'était retrouvé face à un Lionel Messi lui tenant tête. Considérant un manque de respect de la part du coach, la Pulga lui aurait même fait remarquer qu'il pourrait un peu mieux parler à des joueurs dont le palmarès est beaucoup plus riche que le sien. « Si ce que je dis ne te plait pas, la porte est grande ouverte », aurait alors lâché Setién face à sa star. Ambiance.