FC Barcelone Mercato : Deco a flashé sur cet attaquant passé au Barça

Le mois dernier, nous avions relayé l'information selon laquelle le FC Barcelone avait mis à l'essai un jeune espoir malien, Ibrahim Diarra. Âgé de seulement 17 ans, il évolue encore au pays, à l'académie Africa Foot. Ce lundi, Sport annonce que les Blaugranas sont tombés sous le charme du jeune joueur, notamment le directeur sportif, Deco, et qu'ils font pour tenter de le recruter dès cet été.

Deco veut le faire venir avec sa famille dès cet été

Le souci, c'est que le règlement FIFA interdit de recruter un joueur étranger pas encore majeur. Or, Diarra aura 18 ans le 12 décembre prochain. Mais Deco ne veut pas passer à côté de cette pépite et craint de se la faire chiper. Il chercherait donc un moyen de le faire venir avec sa famille à Barcelone dès cet été. Si Diarra finit par s'engager avec le Barça, il faudra ensuite lui trouver une place au sein de l'équipe, sachant que sur le côté droit de l'attaquant, un certain Lamine Yamal, d'un an plus jeune, est en train d'exploser...

