FC Barcelone - Mercato : en panique, Xavi réclame une recrue en urgence !

Le FC Barcelone est sous le feu des critiques. Battus par le Real Madrid et plus récemment par le Shakhtar Donetsk, les hommes de Xavi inquiètent depuis le début de la saison de par leur inconstance. Pour apaiser les esprits, une réunion a eu lieu ces dernières heures avec trois points essentiels soulevés par le coach du Barça : retrouver une équipe solidaire, améliorer les sorties de balle et enfin surmonter la déception du Clasico.

Xavi veut impérativement Roque cet hiver

En parallèle, Xavi sait que son effectif est court et manque de justesse en attaque. Selon Pipi Estrada, il aurait ainsi demandé à sa direction d’accélérer l’arrivée de Vitor Roque (18 ans) en janvier. « Il en a fait la demande en urgence à Laporta, assure-t-il au micro d’El Chiringuito. Il le veut pour janvier. » Selon Sport, le Barça travaille bel et bien pour intégrer le jeune prodige brésilien à sa masse salariale. L’optimisme serait même de rigueur en interne.

