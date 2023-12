FC Barcelone - Mercato : Gündogan fait une grande annonce sur son avenir

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ilkay Gündogan a évoqué son début de saison au FC Barcelone et son avenir sur le site du club blaugrana. "Il y a toujours un temps d'adaptation quand vous changez d'environnement mais tout le monde est incroyable avec nous. Je suis très bien à Barcelone et ma famille aussi, a-t-il soutenu. Nous sommes heureux. Le Barça est un top club et j'espère rester plusieurs années ici. J'ai envie de remporter beaucoup de titre avec le club."

"Je suis convaincu que nous allons réaliser de très belles choses"

Si le début de saison est assez poussif, l'Allemand ne s'inquiète pas. "Nous devons apprendre à mieux nous connaitre mais je suis convaincu que nous allons réaliser de très belles choses ensemble. On va s'améliorer. On est solidaires. Nous avons besoin de plus de temps ensemble, de jouer les uns avec les autres et les choses iront sûrement beaucoup mieux. »

🥰 Gündogan, muy contento con su 'nueva vida' en Barcelona:



😁 "Estoy muy feliz y con ganas de cumplir muchos años aquí". pic.twitter.com/E2J9vYVSEl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 2, 2023

