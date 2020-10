FC Barcelone - Mercato : l’éclosion de Griezmann est entre les mains de Messi

Au FC Barcelone depuis presque un an et demi, Antoine Griezmann connait une adaptation désastreuse à l'entité catalane. Depuis quelques matches maintenant, le Champion du Monde français – qui ne pèse pas et ne marque plus – a été envoyé sur le banc par Ronald Koeman. Un choix fait au profit des jeunes Ansu Fati et Pedri.

« Grizou au Barça, ça ne marchera que lorsque Messi ne sera plus là »

Une situation compliquée qui se retournera tôt ou tard selon Pascal Dupraz. « Grande Gueule du Sport » pour RMC, le coach du SM Caen a développé sa manière de voir les choses : « Barcelone va de nouveau performer dans les années à venir, et ce sera avec Grizou, d’une autre manière, mais au même poste que Messi (…) Je ne pense pas que sa carrière au Barça soit terminée, ou en tout cas en danger. Simplement, là où je voudrais argumenter, c’est que, Grizou au Barça, ça ne marchera que lorsque Messi ne sera plus là. C’est pour bientôt ».

Et Pascal Dupraz poursuit, réclamant de la podération dans l'analyse : « Il faut faire preuve de mesure parce qu’aujourd’hui, le Barça n’a joué que six matches de compétitions officielle (cinq de Liga et une rencontre de Ligue des champions), la saison ne fait que débuter. Certes, Griezmann n’a pas joué la Ligue des champions, il a très peu joué le Clasico. Mais il sera utilisé. Le problème, c’est surtout celui du poste, là où il excelle (celui de Messi). C’est dans le choix de carrière qu’il s’est peut-être trompé momentanément ».