FC Barcelone - Mercato : Laporta et Xavi ont eu la peau du héros de la remontada

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Qu'il s'en aille cet été ou qu'il reste dans son club de toujours, celui qu'il fréquente depuis 16 ans, Sergi Roberto restera pour l'éternité le héros de la remontada. Le 8 mars 2017, c'est pourtant Neymar qui a le plus brillé face au PSG (6-1), dans un 8e de finale de Champions League entré dans la légende pour son improbable retournement de situation, puisque Paris s'était imposé 4-0 à l'aller et n'était mené "que" 3-1 à la 88e au retour. Mais un doublé du Brésilien sur coup franc puis pénalty changea la donne et au bout du temps additionnel (95e), Sergi Roberto surgit pour reprendre de volée un centre expédié dans la surface. Depuis ce jour, le défenseur jouit d'un statut à part.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et depuis le début de la saison, celui qui a aujourd'hui 30 ans négocie âprement avec Joan Laporta une prolongation assortie d'une diminution de salaire. Seulement, il n'imaginait pas cette dernière aussi conséquente. C'est que Xavi a fait savoir à sa direction que Roberto ne serait pas titulaire à l'avenir. Du coup, il lui a été proposé un salaire de remplaçant. Ce qu'il n'accepte évidemment pas. Ce soir, le journaliste espagnol Xavi Navarro annonce que les négociations sont rompues et que Sergi Roberto a demandé à son agent de lui trouver un nouveau club pour la saison prochaine. Une fois la rupture consommée, il s'agira de se souvenir des belles choses...

🚨🚨| Sergi Roberto is looking for a team & assumes that he will LEAVE FC Barcelona this summer.@xavi__hdez [🎖️]