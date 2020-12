FC Barcelone - Mercato : le Barça a trouvé un nouveau lieutenant surprenant pour Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Jordi Alba et De Jong ont signé les deux buts de la victoire du FC Barcelone hier soir contre la Real Sociedad (2-1), ex leader de la Liga. Un succès bienvenu, qui replace le club catalan dans le haut du tableau de la Liga et relance ses chances de titre, même s'il faudrait une sacrée « remontada » pour que le futur adversaire du PSG en 8e de finale de Ligue des champions pour dépasser à la fois le Real Madrid, l'Atlético et la Real Sociedad.

Pedri est le 2e joueur le plus utilisé par Koeman

Dans sa victoire d'hier, un joueur a flambé : Pedri. Impliqué sur les buts, le jeune milieu offensif a droit aux honneurs de la presse espagnole ce matin. Marca, notamment, estime qu'il n'y a pas photo entre Philippe Coutinho et lui. Et le quotidien fait remarquer que son temps de jeu le place en deuxième position des joueurs les plus utilisés par Ronald Koeman derrière Lionel Messi. Avec16 matches, 2 buts, Pedri s'installe donc au FC Barcelone, lui qui n'est arrivé chez les Blaugrana que cet été en provenance de la L2 espagnole (Las Palmas). Et ce malgré la concurrence de Coutinho et celle d'une autre recrue, le Portugais Trincao. Des débuts prometteurs.