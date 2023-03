PSG, FC Barcelone - Mercato : le nouveau Luis Suarez entre Paris et le Barça ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

La bataille est lancée pour s’attacher les services de Vitor Roque ! Depuis plusieurs semaines, le Barça pousse pour s’attacher les services du jeune crack de l'Atlético Paranaense, le PSG serait également à l’affut dans ce dossier. Vitor Roque a donné des indices laissant penser qu’il avait envie de signer au FC Barcelone. Ayant un profil à la Luis Suarez, il admire l’attaquant uruguayen passé par le Barça.

« Luis Suárez et moi utilisons beaucoup de physique dans notre façon de jouer, et nous avons aussi des points communs dans la finition. Il joue maintenant ici, à Gremio, et j'espère que lorsque nous jouerons, nous pourrons échanger nos maillots. J'adorerais avoir son maillot. Je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait et j'espère que, si je vais à Barcelone, je pourrai avoir autant de succès que lui », a-t-il confié dans un entretien accordé à Sport.

Le PSG à un atout !

Cependant, le PSG pourrait avoir un élément important dans les négociations, car l’idole du Brésilien évolue à Paris. « Mon modèle c’est Neymar Jr. parce que c'est un gars d'une qualité extraordinaire qui représente toutes les vertus du football brésilien. Il est une grande source d'inspiration pour ma carrière. J'aimerais avoir le même succès que lui dans le football européen », a expliqué Vitor Roque pour le quotidien sportif catalan. Le mercato estival risque d’être agité pour l'Atlético Paranaense.