FC Barcelone - Mercato : les premiers adieux des joueurs du Barça à Messi

FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Il est désormais l’heure de dire au revoir à Messi pour les joueurs du Barça. Après son ancien coéquipier Carles Puyol hier soir, Sergio Busquets et Ansu Fati ont fait leurs adieux à Lionel Messi avec un très beau message sur leurs comptes Instagram.

Le jeune attaquant a fait part qu’il a vécu un rêve aux cotés de Messi, et l’a remercié pour son accueil. « Tous les garçons qui viennent à la Masia rêvent de pouvoir jouer avec toi, je me sens chanceux de l'avoir réalisé. Je tenais à te remercier pour ces deux années, pour tes gestes d'affection envers moi et pour tout ce que tu m’as appris. Léo Messie ma famille et moi serons toujours profondément reconnaissants, je vous souhaite à toi et les tiens tout le meilleur🐐❤️ »

De son côté Sergio Busquets avec qui le sextuple ballon d’or a partagé 13 années au plus haut niveau sous les couleurs blaugranas a avoué ne pas réaliser ce qu’il se passe. « Essayant toujours de tout assimiler et sachant à quel point ce sera difficile, je ne peux que te remercier pour ce que tu as fait pour le club et pour ceux qui t'ont accompagné dans ces années et plus particulièrement envers moi. Tu es arrivé enfant et tu es devenu le meilleur joueur de l'histoire, ayant fait grandir ce club à la hauteur qu'il mérite et marquant l'histoire individuellement et collectivement. Je peux toujours dire que j'ai joué et partagé de nombreux moments avec toi, la plupart très bons et j'ai eu la chance de grandir et de profiter de 13 saisons avec toi. Au delà de tout cela je reste avec la personne et l'amitié que nous avons tissées, tu vas beaucoup me manquer. Je ne peux que vous souhaiter le meilleur à toi et à ta famille car vous le méritez, vous nous manquerez. @leomessi ❤️ »

Lionel Messi risque de laisser un énorme vide au FC Barcelone, et il va falloir encore du temps pour beaucoup afin de réaliser que l’argentin ne devrait plus porter le maillot du Barça.